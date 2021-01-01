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Intel Pentium Gold G5400 против Celeron G5905

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Celeron G5905
Intel Celeron G5905

Что лучше: Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Celeron G5905 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5905 and G5400
Причины выбрать Intel Celeron G5905
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 19 июля 2020
Цена в момент релиза 64 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели G5400 G5905
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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