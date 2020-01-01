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Intel Pentium Gold G5400 против Celeron J4125

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Celeron J4125
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • На 83% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 10 vs 58 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 4 ноября 2019
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели G5400 J4125
Сокет LGA-1151 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.2

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Комментарии

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