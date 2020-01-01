Intel Pentium Gold G5400 против Celeron J4125
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Celeron J4125 с 4-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- На 83% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 10 vs 58 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +83%
2231
1222
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G5400 +11%
3642
3267
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +113%
947
444
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G5400 +33%
2013
1510
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|4 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|G5400
|J4125
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|37x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1