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Intel Pentium Gold G5400 против Core i3 10100

Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i3 10100
Intel Pentium Gold G5400
Intel Core i3 10100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • На 11% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1105 и 994 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели G5400 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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