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Intel Pentium Gold G5400 против Core i3 10100F

Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Pentium Gold G5400
Intel Core i3 10100F

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
  • На 11% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1107 и 968 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 10 октября 2020
Цена в момент релиза 64 долларов 79 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели G5400 i3-10100F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 610 Нет

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1050 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G5400
0.2 терафлопс
Core i3 10100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Pentium Gold G5400 или Core i3 8100
2. Pentium Gold G5400 или Ryzen 3 2200G
3. Pentium Gold G5400 или Ryzen 3 3200G
4. Pentium Gold G5400 или Core i3 6100
5. Pentium Gold G5400 или Ryzen 3 1200
6. Core i3 10100F или Ryzen 5 3600
7. Core i3 10100F или Ryzen 3 3300X
8. Core i3 10100F или Core i3 9100F
9. Core i3 10100F или Core i5 10400F

Комментарии

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