Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или ноутбучный Core i3 10100T с 4-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.