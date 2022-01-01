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Intel Pentium Gold G5400 против Core i3 12100

Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i3 12100
Intel Pentium Gold G5400
Intel Core i3 12100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • На 3% ниже чем у Core i3 12100 пиковое энергопотребление – 58 vs 60 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 75% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 944 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели G5400 i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 610 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 96 192
TMUs 12 48
ROPs 2 24
Вычислительные блоки 12 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G5400
0.2 терафлопс
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

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5. AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i3 12100
6. Intel Core i3 12100F или i3 12100

Комментарии

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