Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.