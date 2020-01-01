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Intel Pentium Gold G5400 против Core i3 8100

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i3 8100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 11% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 8100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза 64 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели G5400 i3-8100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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