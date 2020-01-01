Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold G5400 vs Core i3 8130U

Intel Pentium Gold G5400 против Core i3 8130U

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i3 8130U
Intel Core i3 8130U

Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или ноутбучный Core i3 8130U на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8130U and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Core i3 8130U
  • На 74% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i3 8130U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 12 февраля 2018
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели G5400 i3-8130U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i3 8130U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 8130U или Pentium Gold G5400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях