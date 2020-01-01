Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold G5400 vs Core i5 1035G1

Intel Pentium Gold G5400 против Core i5 1035G1

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или ноутбучный Core i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and G5400
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 74% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 августа 2019
Цена в момент релиза 64 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели G5400 i5-1035G1
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 10x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G1 или Pentium Gold G5400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях