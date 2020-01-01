Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или ноутбучный Core i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.