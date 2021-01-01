Intel Pentium Gold G5400 против Core i5 6400
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i5 6400 с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 11% ниже чем у Core i5 6400 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 968 и 864 балла
Причины выбрать Intel Core i5 6400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
909
Cinebench R23 (многоядерный)
3253
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +15%
2260
1972
Passmark CPU (многоядерный)
3758
Core i5 6400 +39%
5224
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +12%
975
872
Geekbench 5 (многоядерный)
2174
Core i5 6400 +37%
2986
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|187 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|G5400
|i5-6400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 530
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|96
|-
|TMUs
|12
|-
|ROPs
|2
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 30 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Сайт Intel Core i5 6400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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