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Intel Pentium Gold G5400 против Core i5 6400

Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Core i5 6400
Intel Pentium Gold G5400
Intel Core i5 6400

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i5 6400 с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6400 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 11% ниже чем у Core i5 6400 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 968 и 864 балла
Причины выбрать Intel Core i5 6400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Core i5 6400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 64 долларов 187 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели G5400 i5-6400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 610 HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 530
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1050 МГц -
Шейдерные блоки 96 -
TMUs 12 -
ROPs 2 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 30 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G5400
0.2 терафлопс
Core i5 6400
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Core i5 6400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Core i3 8100
2. Intel Pentium Gold G5400 или AMD Ryzen 3 2200G
3. Intel Pentium Gold G5400 или AMD Ryzen 3 3200G
4. Intel Pentium Gold G5400 или Intel Core i3 6100
5. Intel Pentium Gold G5400 или AMD Ryzen 3 1200
6. Intel Core i5 6400 или AMD Ryzen 5 2600
7. Intel Core i5 6400 или Intel Core i5 9400F
8. Intel Core i5 6400 или Intel Core i3 8100
9. Intel Core i5 6400 или AMD Ryzen 5 1600
10. Intel Core i5 6400 или AMD Ryzen 3 2200G

Комментарии

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