Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Core i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.