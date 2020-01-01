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Intel Pentium Gold G5400 против Pentium G4560

Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400
VS
Intel Pentium G4560
Intel Pentium G4560

Что лучше: Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4560 and G5400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5400 и Pentium G4560

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 января 2017
Цена в момент релиза 64 долларов 64 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели G5400 G4560
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5400 Сайт Intel Pentium G4560
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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