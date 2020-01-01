Intel Pentium Gold G5400 против Pentium G4560
Что лучше: Intel Pentium Gold G5400 на 3.7 ГГц или Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- На 7% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Passmark CPU (одноядерный)
2231
2121
Passmark CPU (многоядерный)
3642
3561
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +14%
947
834
Geekbench 5 (многоядерный)
2013
1858
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|64 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G5400
|G4560
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Сайт Intel Pentium G4560
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
Опрос
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1 (25%)
Всего проголосовало: 4
Конкуренты
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- AMD Ryzen 3 3200G или Intel Pentium Gold G5400
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