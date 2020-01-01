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Intel Pentium Gold G5420 против AMD Ryzen 3 2200G

Intel Pentium Gold G5420
Intel Pentium Gold G5420
VS
AMD Ryzen 3 2200G
AMD Ryzen 3 2200G

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5420 на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 3 2200G с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2200G and G5420
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 17% ниже чем у Ryzen 3 2200G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2200G
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5420 и AMD Ryzen 3 2200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 12 февраля 2018
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели G5420 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 35x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5420 Сайт AMD Ryzen 3 2200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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