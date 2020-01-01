Intel Pentium Gold G5420 против Core i5 9400F
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5420 на 3.8 ГГц или Core i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420
- На 17% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2256
Core i5 9400F +9%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
3294
Core i5 9400F +187%
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +15%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
1982
Core i5 9400F +118%
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G5420
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|6
|Количество потоков
|4
|6
|Частота
|3.8 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5420
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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