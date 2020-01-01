Intel Pentium Gold G5420 против Pentium G4560
Что лучше: Intel Pentium Gold G5420 на 3.8 ГГц или Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
256
Cinebench R20 (многоядерный)
809
Passmark CPU (одноядерный)
2256
2121
Passmark CPU (многоядерный)
3294
Pentium G4560 +8%
3561
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5420 +12%
931
834
Geekbench 5 (многоядерный)
1982
1858
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|64 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G5420
|G4560
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5420
|Сайт Intel Pentium G4560
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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