Intel Pentium Gold G5420 против Pentium G4600
Что лучше: Intel Pentium Gold G5420 на 3.8 ГГц или Pentium G4600 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium G4600
- На 6% ниже чем у Pentium Gold G5420 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
321
Cinebench R20 (многоядерный)
829
Passmark CPU (одноядерный)
2256
2190
Passmark CPU (многоядерный)
3294
Pentium G4600 +8%
3565
Geekbench 5 (одноядерный)
931
899
Geekbench 5 (многоядерный)
1982
Pentium G4600 +3%
2045
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|82 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G5420
|G4600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5420
|Сайт Intel Pentium G4600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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