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Intel Pentium Gold G5420 против Gold G5400

Intel Pentium Gold G5420
Intel Pentium Gold G5420
VS
Intel Pentium Gold G5400
Intel Pentium Gold G5400

Что лучше: Intel Pentium Gold G5420 на 3.8 ГГц или Gold G5400 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5400 and G5420
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5420 и Gold G5400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 апреля 2018
Цена в момент релиза - 64 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели G5420 G5400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5420 Сайт Intel Pentium Gold G5400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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