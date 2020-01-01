Intel Pentium Gold G5420T против Gold G5400
Что лучше: Intel Pentium Gold G5420T на 3.2 ГГц или Gold G5400 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420T
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Pentium Gold G5400 пиковое энергопотребление – 35 vs 58 Ватт
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5400
- Более чем на 12 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
1958
Pentium Gold G5400 +14%
2231
Passmark CPU (многоядерный)
3671
3642
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G5400 +17%
947
Geekbench 5 (многоядерный)
1714
Pentium Gold G5400 +17%
2013
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|64 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G5420T
|G5400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|88°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5420T
|Сайт Intel Pentium Gold G5400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2
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