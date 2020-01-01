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Intel Pentium Gold G5420T против Gold G5420

Intel Pentium Gold G5420T
Intel Pentium Gold G5420T
VS
Intel Pentium Gold G5420
Intel Pentium Gold G5420

Что лучше: Intel Pentium Gold G5420T на 3.2 ГГц или Gold G5420 на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5420 and G5420T
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420T
  • На 35% ниже чем у Pentium Gold G5420 пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5420
  • Более чем на 12 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5420T и Gold G5420

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 апреля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели G5420T G5420
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 54 Вт
Критическая температура 88°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5420T Сайт Intel Pentium Gold G5420
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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