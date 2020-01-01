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Intel Pentium Gold G5600 против Core i3 7100

Intel Pentium Gold G5600
Intel Pentium Gold G5600
VS
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 7100

Что лучше: Intel Pentium Gold G5600 на 3.9 ГГц или Core i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100 and G5600
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5600
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • На 6% ниже чем у Pentium Gold G5600 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5600 и Core i3 7100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 3 января 2017
Цена в момент релиза 93 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели G5600 i3-7100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 0.189 млрд -
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5600 Сайт Intel Core i3 7100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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