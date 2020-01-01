Intel Pentium Gold G5600 против Core i3 7100
Что лучше: Intel Pentium Gold G5600 на 3.9 ГГц или Core i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5600
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- На 6% ниже чем у Pentium Gold G5600 пиковое энергопотребление – 51 vs 54 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (многоядерный)
1007
Passmark CPU (одноядерный)
2236
Core i3 7100 +2%
2285
Passmark CPU (многоядерный)
3569
Core i3 7100 +20%
4281
Geekbench 5 (одноядерный)
970
962
Geekbench 5 (многоядерный)
2145
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|93 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G5600
|i3-7100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|0.189 млрд
|-
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|54 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G5600
|Сайт Intel Core i3 7100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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Конкуренты
- Intel Pentium Gold G5600 или Core i3 8100
- Intel Pentium Gold G5600 или AMD Ryzen 3 2200G
- Intel Pentium Gold G5600 или AMD Ryzen 3 3200G
- Intel Pentium Gold G5600 или Gold G5400
- Intel Pentium Gold G5600 или Pentium G4600
- Intel Core i3 7100 или i5 1035G1
- Intel Core i3 7100 или i5 7200U
- Intel Core i3 7100 или i3 9100F
- Intel Core i3 7100 или i3 1005G1