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Intel Pentium Gold G5620 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Pentium Gold G5620
Intel Pentium Gold G5620
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G5620 на 4 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and G5620
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5620
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
  • На 72% ниже чем у Pentium Gold G5620 пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5620 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели G5620 -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5620 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Комментарии

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