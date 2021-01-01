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Intel Pentium Gold G5620 против Core i3 10100

Intel Pentium Gold G5620
VS
Intel Core i3 10100
Intel Pentium Gold G5620
Intel Core i3 10100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5620 на 4 ГГц или Core i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and G5620
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5620
  • На 17% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5620 и Core i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-S
Номер модели G5620 i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1000 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G5620
н/д
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5620 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 -

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G5620 или Intel Core i7 9700
2. Intel Pentium Gold G5620 или AMD Ryzen 3 3200U
3. Intel Pentium Gold G5620 или Intel Core i3 9100F
4. Intel Pentium Gold G5620 или Intel Pentium G4600
5. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400
6. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3100
7. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 8100
8. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 9100F
9. Intel Core i3 10100 или Intel Core i5 10400F

Комментарии

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