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Intel Pentium Gold G5620 против Core i3 9100

Intel Pentium Gold G5620
Intel Pentium Gold G5620
VS
Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G5620 на 4 ГГц или Core i3 9100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100 and G5620
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5620
  • На 17% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G5620 и Core i3 9100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 129 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели G5620 i3-9100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 54 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G5620 Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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