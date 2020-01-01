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Intel Pentium Gold G6400 против Celeron G4900

Intel Pentium Gold G6400
Intel Pentium Gold G6400
VS
Intel Celeron G4900
Intel Celeron G4900

Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4 ГГц или Celeron G4900 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4900 and G6400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron G4900
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6400 и Celeron G4900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 64 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели G6400 G4900
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD 610 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 4 ГГц 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6400 Сайт Intel Celeron G4900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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