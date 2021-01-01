Intel Pentium Gold G6400 против Celeron G5920
Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4 ГГц или Celeron G5920 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +12%
410
366
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +15%
2438
2127
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6400 +45%
4130
2840
Geekbench 5 (одноядерный)
1006
Geekbench 5 (многоядерный)
2136
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|52 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G6400
|G5920
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD 610
|Intel UHD 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|4 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|3
|3
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Celeron G5920
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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