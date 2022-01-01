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Intel Pentium Gold G6400 против Celeron G6900

Intel Pentium Gold G6400
VS
Intel Celeron G6900
Intel Pentium Gold G6400
Intel Celeron G6900

Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Celeron G6900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6900 and G6400
Причины выбрать Intel Celeron G6900
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 21% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 46 vs 58 Ватт
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1307 и 1029 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6400 и Celeron G6900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake
Номер модели G6400 G6900
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 610 UHD Graphics 710

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 4.0 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 46 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 710
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 16
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6400
н/д
Celeron G6900
0.36 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6400 Сайт Intel Celeron G6900
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6400 или Core i3 10100F
2. Intel Celeron G6900 или Core i3 12100F
3. Intel Celeron G6900 или Celeron G5900
4. Intel Celeron G6900 или Celeron G5905

Комментарии

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