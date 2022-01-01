Intel Pentium Gold G6400 против Celeron G6900
Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Celeron G6900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Celeron G6900
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 21% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 46 vs 58 Ватт
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1307 и 1029 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1280
Cinebench R23 (многоядерный)
2462
Passmark CPU (одноядерный)
2482
Celeron G6900 +3%
2566
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6400 +21%
4126
3422
Geekbench 5 (одноядерный)
1026
Celeron G6900 +26%
1297
Geekbench 5 (многоядерный)
2256
Celeron G6900 +13%
2540
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|G6400
|G6900
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|UHD Graphics 710
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|4.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|46 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 710
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Celeron G6900
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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