Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Celeron G6900 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.