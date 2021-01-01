Intel Pentium Gold G6400 против Core i3 10100F
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
- На 11% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100F
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
5613
Passmark CPU (одноядерный)
2500
Core i3 10100F +5%
2630
Passmark CPU (многоядерный)
4199
Core i3 10100F +112%
8917
Geekbench 5 (одноядерный)
1021
Core i3 10100F +9%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
2203
Core i3 10100F +101%
4428
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|10 октября 2020
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|79 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G6400
|i3-10100F
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|4.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Core i3 10100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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