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Intel Pentium Gold G6400 против Core i3 7100

Intel Pentium Gold G6400
VS
Intel Core i3 7100
Intel Pentium Gold G6400
Intel Core i3 7100

Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i3 7100 на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100 and G6400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • На 12% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 51 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6400 и Core i3 7100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 января 2017
Цена в момент релиза 64 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Kaby Lake
Номер модели G6400 i3-7100
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 610 HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.0 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1150 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6400
н/д
Core i3 7100
0.44 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6400 Сайт Intel Core i3 7100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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