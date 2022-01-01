Intel Pentium Gold G6400 против Core i3 9100
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i3 9100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 11% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9100
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1065
Cinebench R23 (многоядерный)
3743
Passmark CPU (одноядерный)
2491
Core i3 9100 +1%
2526
Passmark CPU (многоядерный)
4172
Core i3 9100 +61%
6702
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Core i3 9100 +3%
1058
Geekbench 5 (многоядерный)
2230
Core i3 9100 +56%
3489
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|23 апреля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G6400
|i3-9100
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|24
|ROPs
|-
|3
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Core i3 9100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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