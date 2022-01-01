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Intel Pentium Gold G6400 против Core i3 9100

Intel Pentium Gold G6400
VS
Intel Core i3 9100
Intel Pentium Gold G6400
Intel Core i3 9100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i3 9100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100 and G6400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 11% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6400 и Core i3 9100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 23 апреля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели G6400 i3-9100
Сокет LGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 610 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 4.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6400
н/д
Core i3 9100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6400 Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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