Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4 ГГц или Core i3 9100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.