Intel Pentium Gold G6400 против Core i5 6500
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i5 6500 с 4-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1029 и 909 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 6500
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
964
Cinebench R23 (многоядерный)
3346
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +17%
2478
2112
Passmark CPU (многоядерный)
4128
Core i5 6500 +36%
5610
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +13%
1022
901
Geekbench 5 (многоядерный)
2262
Core i5 6500 +38%
3121
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 сентября 2015
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Skylake
|Номер модели
|G6400
|i5-6500
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|40x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 530
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1050 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Core i5 6500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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