Главная > Сравнения CPU > Pentium Gold G6400 vs Core i5 6500

Intel Pentium Gold G6400 против Core i5 6500

Intel Pentium Gold G6400
VS
Intel Core i5 6500
Intel Pentium Gold G6400
Intel Core i5 6500

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i5 6500 с 4-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6500 and G6400
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
  • Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% ниже чем у Core i5 6500 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1029 и 909 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 6500
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6400 и Core i5 6500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 сентября 2015
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Skylake
Номер модели G6400 i5-6500
Сокет LGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 610 HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 4.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 40x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 610 Intel HD Graphics 530
Boost частота GPU 1050 МГц 1050 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6400 Сайт Intel Core i5 6500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
37 (80.4%)
9 (19.6%)
Всего проголосовало: 46

Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6400 против Intel Core i3 10100F
2. Intel Core i5 6500 против Intel Core i3 9100F

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 6500 или Pentium Gold G6400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры