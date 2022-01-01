Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Core i5 6500 с 4-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.