Intel Pentium Gold G6400 против Pentium G4560
Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1014 и 875 баллов
Причины выбрать Intel Pentium G4560
- На 7% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
704
Cinebench R23 (многоядерный)
2192
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +17%
2500
2128
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6400 +18%
4199
3565
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6400 +16%
1021
880
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G6400 +13%
2203
1955
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|64 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|G6400
|G4560
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|HD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.0 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel HD Graphics 610
|Частота GPU
|-
|200 МГц
|Boost частота GPU
|-
|300 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|96
|TMUs
|-
|12
|ROPs
|-
|2
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|5 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Pentium G4560
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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