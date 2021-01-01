Intel Pentium Gold G6400 против Gold G5620
Что лучше: Intel Pentium Gold G6400 на 4.0 ГГц или Gold G5620 на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5620
- На 7% ниже чем у Pentium Gold G6400 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2500
2464
Passmark CPU (многоядерный)
4199
4104
Geekbench 5 (одноядерный)
1021
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
2203
Pentium Gold G5620 +12%
2468
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|64 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G6400
|G5620
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 610
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.0 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|40x
|0x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 610
|Intel UHD Graphics 630
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6400
|Сайт Intel Pentium Gold G5620
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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