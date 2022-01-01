Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.