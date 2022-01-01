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Intel Pentium Gold G6500 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Pentium Gold G6500
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Pentium Gold G6500
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • На 57% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 25 vs 58 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Lucienne
Номер модели G6500 -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 4.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6500 или Silver N6000
2. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i5 1135G7
3. AMD Ryzen 3 5300U или Ryzen 5 5500U
4. AMD Ryzen 3 5300U или Ryzen 5 5600U
5. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Pentium Gold 7505
6. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Celeron N4020

Комментарии

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