Intel Pentium Gold G6500 против Celeron G4900
Что лучше: Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Celeron G4900 на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 768 баллов
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron G4900
- На 7% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +29%
2498
1929
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +70%
4173
2453
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +36%
1048
770
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +62%
2319
1434
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|3 апреля 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|G6500
|G4900
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|4.1 ГГц
|3.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|3
|2
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Celeron G4900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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