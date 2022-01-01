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Intel Pentium Gold G6500 против Celeron G5905

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Celeron G5905
Intel Pentium Gold G6500
Intel Celeron G5905

Что лучше: Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Celeron G5905 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5905 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 908 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 19 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели G6500 G5905
Сокет LGA-1200 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Celeron G5905
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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