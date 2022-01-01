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Intel Pentium Gold G6500 против Celeron J4125

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Celeron J4125
Intel Pentium Gold G6500
Intel Celeron J4125

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Celeron J4125 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между J4125 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 447 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron J4125
  • На 83% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 10 vs 58 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Celeron J4125

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 ноября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Gemini Lake Refresh
Номер модели G6500 J4125
Сокет LGA-1200 BGA-1090
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 4
Частота 4.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 41x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 600
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Celeron J4125
0.14 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Celeron J4125
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Расширенные инструкции - SSE4.2

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Конкуренты

1. Pentium Gold G6500 и Pentium Silver N6000
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3. Celeron J4125 и Celeron N5100

Комментарии

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