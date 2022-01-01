Intel Pentium Gold G6500 против Celeron J4125
Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Celeron J4125 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 447 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Celeron J4125
- На 83% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 10 vs 58 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +112%
2498
1177
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +38%
4173
3023
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +133%
1048
450
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +58%
2319
1470
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|4 ноября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Gemini Lake Refresh
|Номер модели
|G6500
|J4125
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|41x
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 600
|Частота GPU
|350 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|96
|TMUs
|24
|12
|ROPs
|3
|2
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Celeron J4125
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.2
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