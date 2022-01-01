Intel Pentium Gold G6500 против Celeron N4500
Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Celeron N4500 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 608 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- На 90% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
455
Cinebench R23 (многоядерный)
713
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +97%
2498
1270
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +121%
4173
1889
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +72%
1048
609
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +108%
2319
1117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|11 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|G6500
|N4500
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|4.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|16
|TGP
|15 Вт
|6 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
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