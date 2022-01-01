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Intel Pentium Gold G6500 против Celeron N4500

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Celeron N4500
Intel Pentium Gold G6500
Intel Celeron N4500

Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Celeron N4500 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 608 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • На 90% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 11 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Jasper Lake
Номер модели G6500 N4500
Сокет LGA-1200 BGA-1338
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 4.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 11x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 16
TGP 15 Вт 6 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 8

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Комментарии

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