Intel Pentium Gold G6500 против Celeron N5100
Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Celeron N5100 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 610 баллов
Причины выбрать Intel Celeron N5100
- На 90% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 6 vs 58 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
694
Cinebench R23 (многоядерный)
1803
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +80%
2498
1391
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +31%
4173
3190
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +72%
1048
611
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +39%
2319
1668
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|11 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|G6500
|N5100
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 24 EUs
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|11x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 24 EUs
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|800 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Celeron N5100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|8
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1