Intel Pentium Gold G6500 против Core i3 1005G1
Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
- На 74% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1103
Cinebench R23 (многоядерный)
2462
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +10%
2498
2273
Passmark CPU (многоядерный)
4173
Core i3 1005G1 +24%
5179
Geekbench 5 (одноядерный)
1048
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
2319
2216
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|G6500
|i3-1005G1
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.1 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|41x
|12x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics G1
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|4
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Core i3 1005G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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