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Intel Pentium Gold G6500 против Core i3 1005G1

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Core i3 1005G1
Intel Pentium Gold G6500
Intel Core i3 1005G1

Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Core i3 1005G1 на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1005G1 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 1005G1
  • На 74% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Core i3 1005G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Ice Lake
Номер модели G6500 i3-1005G1
Сокет LGA-1200 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.1 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 41x 12x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 32
ROPs 3 4
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Core i3 1005G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Core i3 1005G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6500 или Silver N6000
2. Intel Core i3 1005G1 или i7 1165G7
3. Intel Core i3 1005G1 или i3 1115G4
4. Intel Core i3 1005G1 или Pentium Gold 7505
5. Intel Core i3 1005G1 или Celeron N4020
6. Intel Core i3 1005G1 или Pentium Silver N5030

Комментарии

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