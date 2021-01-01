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Intel Pentium Gold G6500 против Core i3 10100

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Core i3 10100
Intel Pentium Gold G6500
Intel Core i3 10100

Что лучше: 2-ядерный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Core i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • На 11% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Core i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 75 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели G6500 i3-10100
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6400 или Gold G6500
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4. AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i3 10100
5. AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i3 10100
6. AMD Ryzen 5 3400G или Intel Core i3 10100
7. Intel Core i3 10300 или i3 10100

Комментарии

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