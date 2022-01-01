Intel Pentium Gold G6500 против Core i3 1115G4
Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Core i3 1115G4 на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- На 52% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 28 vs 58 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1233 и 1039 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1373
Cinebench R23 (многоядерный)
2526
Passmark CPU (одноядерный)
2498
Core i3 1115G4 +8%
2709
Passmark CPU (многоядерный)
4173
Core i3 1115G4 +51%
6310
Geekbench 5 (одноядерный)
1048
Core i3 1115G4 +18%
1233
Geekbench 5 (многоядерный)
2319
Core i3 1115G4 +10%
2547
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|G6500
|i3-1115G4
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|41x
|17-30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|12
|Вычислительные блоки
|24
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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