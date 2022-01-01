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Intel Pentium Gold G6500 против Core i5 1135G7

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Pentium Gold G6500
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Core i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 52% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 28 vs 58 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1321 и 1039 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Core i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели G6500 i5-1135G7
Сокет LGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 4.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6500 или Silver N6000
2. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 4500U
3. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5600H
4. Intel Core i5 1135G7 или i7 1065G7
5. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5600U
6. Intel Core i5 1135G7 или i5 11300H

Комментарии

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