Что лучше: 2-ядерный десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Core i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.