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Intel Pentium Gold G6500 против Pentium G4560

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Pentium G4560
Intel Pentium Gold G6500
Intel Pentium G4560

Что лучше: Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4560 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 864 балла
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Pentium G4560

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 января 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Kaby Lake
Номер модели G6500 G4560
Сокет LGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 630 HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Pentium G4560
0.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Pentium G4560
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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