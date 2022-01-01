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Intel Pentium Gold G6500 против Gold 6405U

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Pentium Gold 6405U
Intel Pentium Gold G6500
Intel Pentium Gold 6405U

Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Gold 6405U на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6405U and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 578 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
  • На 74% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Gold 6405U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 октября 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели G6500 6405U
Сокет LGA-1200 BGA-1528
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.1 ГГц 2.4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 41x -
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 950 МГц
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Pentium Gold 6405U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Pentium Gold 6405U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2

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Конкуренты

1. Intel Pentium Silver N6000 или Gold G6500
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3. Intel Pentium Gold 7505 или Gold 6405U
4. Intel Pentium Silver N6000 или Gold 6405U
5. Intel Pentium Silver N5030 или Gold 6405U
6. Intel Pentium Silver N6005 или Gold 6405U

Комментарии

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