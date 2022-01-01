Intel Pentium Gold G6500 против Gold 6405U
Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Gold 6405U на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 80% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1039 и 578 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium Gold 6405U
- На 74% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +75%
2498
1429
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +76%
4173
2374
Geekbench 5 (одноядерный)
Pentium Gold G6500 +81%
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Pentium Gold G6500 +75%
2319
1326
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 октября 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|G6500
|6405U
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|41x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|58 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|950 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|3
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Gold G6500
|Сайт Intel Pentium Gold 6405U
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2
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