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Intel Pentium Gold G6500 против Gold 7505

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Pentium Gold 7505
Intel Pentium Gold G6500
Intel Pentium Gold 7505

Что лучше: десктопный Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или ноутбучный Gold 7505 на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7505 and G6500
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • На 74% ниже чем у Pentium Gold G6500 пиковое энергопотребление – 15 vs 58 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Gold 7505

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 17 октября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake
Номер модели G6500 7505
Сокет LGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics Xe G4 48 EUs

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 20x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6500
0.38 терафлопс
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Pentium Gold 7505
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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