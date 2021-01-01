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Intel Pentium Gold G6500 против Gold G6400

Intel Pentium Gold G6500
VS
Intel Pentium Gold G6400
Intel Pentium Gold G6500
Intel Pentium Gold G6400

Что лучше: Intel Pentium Gold G6500 на 4.1 ГГц или Gold G6400 на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G6400 and G6500

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6500 и Gold G6400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 75 долларов 64 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели G6500 G6400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630 Intel UHD 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 41x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 3 3
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500 Сайт Intel Pentium Gold G6400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Pentium Gold G6500 или Core i3 10100
2. Intel Pentium Gold G6500 или Core i3 9100F
3. Intel Pentium Gold G6500 или Gold G5400
4. Intel Pentium Gold G6500 или Core i3 10100T
5. Intel Pentium Gold G6500 или Silver N6000
6. Intel Pentium Gold G6400 или Core i3 9100F
7. Intel Pentium Gold G6400 или AMD Ryzen 3 3200G
8. Intel Pentium Gold G6400 или Gold G5400
9. Intel Pentium Gold G6400 или Core i3 9100T

Комментарии

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