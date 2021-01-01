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Intel Pentium Gold G6600 против Pentium G4560

Intel Pentium Gold G6600
VS
Intel Pentium G4560
Intel Pentium Gold G6600
Intel Pentium G4560

Что лучше: Intel Pentium Gold G6600 на 4.2 ГГц или Pentium G4560 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G4560 and G6600
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6600
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 630: 0.38 vs 0.06 терафлопс
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1078 и 875 баллов
Причины выбрать Intel Pentium G4560
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold G6600 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6600 и Pentium G4560

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 января 2017
Цена в момент релиза 84 долларов 64 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Kaby Lake
Номер модели G6600 G4560
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 630 HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 42x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 610
Частота GPU 350 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 300 МГц
Шейдерные блоки 192 96
TMUs 24 12
ROPs 3 2
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 5 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Pentium Gold G6600 +533%
0.38 терафлопс
Pentium G4560
0.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6600 Сайт Intel Pentium G4560
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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