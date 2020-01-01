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Intel Pentium Gold G6600 против Gold G5620

Intel Pentium Gold G6600
Intel Pentium Gold G6600
VS
Intel Pentium Gold G5620
Intel Pentium Gold G5620

Что лучше: Intel Pentium Gold G6600 на 4.2 ГГц или Gold G5620 на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5620 and G6600
Причины выбрать Intel Pentium Gold G6600
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Pentium Gold G5620
  • На 7% ниже чем у Pentium Gold G6600 пиковое энергопотребление – 54 vs 58 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold G6600 и Gold G5620

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 84 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели G6600 G5620
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 40x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 3 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6600 Сайт Intel Pentium Gold G5620
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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